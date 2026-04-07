Fondation du CH et Société canadienne du cancer

Léane Labrèche-Dor, marraine de la Société canadienne du cancer, évoque l’impact du cancer sur sa famille et souligne que deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic au cours de leur vie.

Écoutez Léane Labrèche-Dor en compagnie de Martin McGuire et de Dany Dubé.

Léane Labrèche-Dor met en avant le rôle crucial de la Fondation des Canadiens de Montréal pour la Fondation canadienne du cancer, le financement de la recherche, les services comme la Maison Jacques Cantin et l’aide aux proches aidants.

On estime le coût d’une guérison à 33 000 $. Léanne parle aussi de sa carrière, notamment du film Les hommes de ma mère et de la série Antigang, écrite par Luc Dionne et Nadine Bismuth.