Nouvelle subvention

Depuis le 2 avril, les clients d’Hydro-Québec peuvent obtenir une aide financière pour installer des panneaux solaires sur le toit de leur résidence.

La société d’État propose désormais une subvention de 1 000 $ par kilowatt (kW) installé, jusqu’à concurrence de 40 % des coûts totaux du projet, ce qui inclut l’achat des équipements et les frais d’installation

Écoutez Jimmy Royer, vice-président d’Énergie solaire Québec, détailler ce nouveau programme, vendredi après-midi, au Québec maintenant.