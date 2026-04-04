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Série de huit victoire d'affilée pour le CH

«C'est pas facile continuer à gagner», -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 4 avril 2026 23:18

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est pas facile continuer à gagner», -Martin St-Louis
Martin St-Louis est fier que son équipe ait atteint le plateau des 100 points, mais souhaite poursuivre le travail sans en tenir compte / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Les Canadiens l'ont emporté à l'arraché, face aux Devils du New Jersey, samedi, à Newark.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire du CH contre les Devils.

Les points de discussion abordés avec l'entraîneur:

  • Voyage parfait à l'étranger: «La première période, c'était correct, en deuxième, on était capable de se séparer, puis après ça, ça s'est gâché un peu»;
  • Série de huit victoires de suite: «C'est pas facile continuer à gagner»;
  • Le Tricolore a atteint les 100 points samedi soir: «On est fiers de ça, mais on se concentre toujours sur la prochaine game»;
  • Solide performance de Dobes, malgré qu'il ait joué avec le feu à quelques reprises en sortant de son filet: «Il y avait un peu de tout, il a joué un gros match pour nous autres»;
  • L'adversité des Devils: «C'est une équipe qui aime ça jouer en contre-attaque [...], ils aiment ça jouer en possession, ils sont talentueux.»

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