Relation parents-enfant

Pour plusieurs parents, la ligne entre développer un lien de confiance avec son enfant et en devenir l'ami est assez difficile à tracer.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«J'ai une grande complicité avec mes enfants, mais ça reste mes enfants. Je ne vais pas commencer à leur confier mes états d'âme, mes défis, mes obstacles, mes secrets. Ce n’est pas mes amis. Puis, quand tu demeures le parent, ton jeune se sent en sécurité avec toi. Parce que notre rôle, c'est justement de les écouter, de les guider.»