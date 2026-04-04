Jeune homme qui insulte une policière

Une vidéo dans laquelle un jeune automobiliste, Mohamed Bekkali, insulte violemment une policière qui lui remet un constat d'infraction a soulevé de nombreuses discussions au cours de la semaine.
Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal saisir l'occasion pour discuter des propos violents et injurieux diffusés sur les médias sociaux, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Il y a le problème de la discipline, du respect de l'autorité dans la société, et ça nous concerne tous. Parce qu'on peut observer ça un peu partout. Et il y a une tendance chez certains jeunes à dire du mal des policiers et un défi de l'autorité malsain. Défier l'autorité quand tu es jeune, c'est un peu nécessaire, mais avec des arguments, pas avec des injures. Mais on est en train de glisser vers l'injure systématique, notamment avec la hargne. Plus tu es hargneux, plus tu vas avoir de clics.»