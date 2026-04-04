Jeune homme qui insulte une policière

Une vidéo dans laquelle un jeune automobiliste, Mohamed Bekkali, insulte violemment une policière qui lui remet un constat d'infraction a soulevé de nombreuses discussions au cours de la semaine.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal saisir l'occasion pour discuter des propos violents et injurieux diffusés sur les médias sociaux, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.