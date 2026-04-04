C’est mercredi soir que la mission spatiale Artemis II a pris son envol vers la Lune, une première depuis la fin de la mission Apollo en 1972.
Avec le Canadien Jeremy Hansen à bord, l’équipage est désormais hors de l’orbite terrestre et officiellement en route vers la Lune. La NASA a fait le point vendredi après-midi, et tout indique que la mission sera un véritable succès.
Écoutez Mathieu Caron, directeur, astronaute et spécialiste des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l’Agence spatiale canadienne, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«On a déjà suivi la même trajectoire et les mêmes étapes pour Apollo. Cependant, avec Artémis II, le but c'est de retourner sur la lune, mais d'une façon plus durable. Les différents systèmes sur la capsule Orion, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on avait avant. Ça permettrait aux astronautes de faire des missions plus longues, de retourner sur la Lune pour des semaines, voire des mois.»