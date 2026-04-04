C’est mercredi soir que la mission spatiale Artemis II a pris son envol vers la Lune, une première depuis la fin de la mission Apollo en 1972.

Avec le Canadien Jeremy Hansen à bord, l’équipage est désormais hors de l’orbite terrestre et officiellement en route vers la Lune. La NASA a fait le point vendredi après-midi, et tout indique que la mission sera un véritable succès.

Écoutez Mathieu Caron, directeur, astronaute et spécialiste des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l’Agence spatiale canadienne, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.