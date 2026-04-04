Fin des négos avec Maripier Morin et Éric Lapointe

Le groupe Juste pour rire a récemment pris la décision de mettre un terme à ses négociations avec Éric Lapointe et Maripier Morin, tous deux critiqués pour d'anciens comportements, souligne un article du journal Le soleil.

Cette décision fait suite à l'annulation du contrat de l'humoriste Julien Lacroix, en raison du tollé suscité par ce partenariat.

Écoutez Janie Duquette, ex-agente d’artiste, maintenant et propriétaire de l’agence Janidee: Capital d’influence, discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.