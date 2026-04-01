Une tour de verre de 60 à 70 étages

Le président américain Donald Trump a présenté son projet de bibliothèque présidentielle mardi.
Tous les présidents ont une bibliothèque à leur nom après leur mandat, mais celle de Donald Trump risque de se distinguer par sa démesure.
Écoutez le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de sciences politiques à l'UQAM, Frédérick Gagnon, mercredi, à La commission.
«La bibliothèque présidentielle est un peu à l'image du président. Prenons celle de Jimmy Carter: c'est un musée qui retrace tout son parcours, de sa présidence à son engagement post-présidentiel, où il a tant donné pour des causes internationales et sociales, comme le logement.»
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