Une tour de verre de 60 à 70 étages

Le président américain Donald Trump a présenté son projet de bibliothèque présidentielle mardi.

Tous les présidents ont une bibliothèque à leur nom après leur mandat, mais celle de Donald Trump risque de se distinguer par sa démesure.

Écoutez le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de sciences politiques à l'UQAM, Frédérick Gagnon, mercredi, à La commission.