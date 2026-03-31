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Politique fédérale

Mark Carney n'envisage pas de proroger le Parlement

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney n'envisage pas de proroger le Parlement
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Alors que des rumeurs circulaient sur la volonté du gouvernement libéral de suspendre les travaux parlementaires pour reprendre le contrôle des comités, Dimitri Soudas apporte un démenti formel.

Selon les informations obtenues auprès de l'entourage de Mark Carney, ce dernier n'aurait aucune intention d'utiliser la prorogation, une manoeuvre qui viserait normalement à annuler les projets de loi en cours et à forcer un nouveau discours du Trône pour modifier la composition des comités, actuellement dominés par l'opposition.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser les stratégies libérales à Ottawa, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je suis allé à la source, j’ai vérifié auprès de l’entourage et des plus proches de monsieur Carney, monsieur Carney n’envisage pas de proroger le Parlement.» 

Dimitri Soudas

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