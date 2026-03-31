Politique fédérale

Alors que des rumeurs circulaient sur la volonté du gouvernement libéral de suspendre les travaux parlementaires pour reprendre le contrôle des comités, Dimitri Soudas apporte un démenti formel.

Selon les informations obtenues auprès de l'entourage de Mark Carney, ce dernier n'aurait aucune intention d'utiliser la prorogation, une manoeuvre qui viserait normalement à annuler les projets de loi en cours et à forcer un nouveau discours du Trône pour modifier la composition des comités, actuellement dominés par l'opposition.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser les stratégies libérales à Ottawa, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.