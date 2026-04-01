Transparence concernant le PEQ

La course à la chefferie de la CAQ s’enflamme alors que Bernard Drainville accuse ouvertement sa rivale, Christine Fréchette, d’avoir dissimulé les véritables chiffres de sa proposition en immigration.

S’appuyant sur des analyses du ministère, M. Drainville soutient que le projet de relancer le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) mènerait à 125 000 résidences permanentes sur deux ans, loin des 45 000 évoqués par Mme Fréchette lors du dernier débat.

Alors que cette dernière a décliné l’invitation de l'émission, se contentant d'une mise au point sur les réseaux sociaux, M. Drainville réclame des explications publiques, invoquant un enjeu de confiance envers les membres.

Écoutez la réaction du candidat à la chefferie de la CAQ, mercredi à La commission.