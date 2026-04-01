Sous-financées

Au cours de la dernière année, six cliniques d'obstétrique ou de gynécologie ont fermé leurs portes au Québec. Ces fermetures privent les femmes de 45 000 visites annuelles, selon La Presse.

De plus, si rien ne change, cinq autres cliniques pourraient fermer leurs portes. Mais que se passe-t-il dans le monde de l'obstétrique et de la gynécologie au Québec ?

Écoutez le Dr Dominique Tremblay, président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), commenter la situation mercredi à La commission.