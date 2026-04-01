Déficit structurel de 9,9 milliards cette année

L'Institut du Québec lance un avertissement à l'ensemble de la classe politique: peu importe qui sera au pouvoir, les prochaines années seront cauchemardesques d'un point de vue fiscal.
Entre le vieillissement de la population, la baisse de l’immigration et une croissance économique anémique de 3,2% jusqu’en 2040, le Québec fait face à un mur économique.
Des choix difficiles devront s'imposer.
Écoutez les explications d'Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«On a aussi un réel vieillissement de la population, et ça, c’est structurel : il est très difficile de pallier cela. Donc, ça crée de la pression sur les dépenses en santé et ça vient réduire les revenus que l’on peut tirer des impôts des particuliers. On a donc un enjeu qui est vraiment inexorable.»