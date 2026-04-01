Déficit structurel de 9,9 milliards cette année

L'Institut du Québec lance un avertissement à l'ensemble de la classe politique: peu importe qui sera au pouvoir, les prochaines années seront cauchemardesques d'un point de vue fiscal.

Entre le vieillissement de la population, la baisse de l’immigration et une croissance économique anémique de 3,2% jusqu’en 2040, le Québec fait face à un mur économique.

Des choix difficiles devront s'imposer.

Écoutez les explications d'Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.