Mobilisation technologique pour les automobilistes

Le 1er avril marque le lancement de deux outils numériques visant à faciliter la vie des automobilistes québécois.

Benjamin Bourque, de la Régie de l'énergie, a présenté Régie Essence Québec, une carte interactive (et non une application) où les détaillants d'essence ont désormais l'obligation de transmettre leurs prix en temps réel.

Écoutez Benjamin Bourque, responsable des communications à la Régie de l'énergie, expliquer le tout, mercredi à La commission.