Mobilisation technologique pour les automobilistes

Le 1er avril marque le lancement de deux outils numériques visant à faciliter la vie des automobilistes québécois.
Benjamin Bourque, de la Régie de l'énergie, a présenté Régie Essence Québec, une carte interactive (et non une application) où les détaillants d'essence ont désormais l'obligation de transmettre leurs prix en temps réel.
Écoutez Benjamin Bourque, responsable des communications à la Régie de l'énergie, expliquer le tout, mercredi à La commission.
«Les prix qui sont affichés sur Régie Essence Québec, ce sont des prix qui sont transmis directement par les commerçants.»
Bernard Leclerc est le fondateur et PDG de l’application Wisl, une application de partage entre citoyens permettant de signaler les véhicules mal stationnés avant l'arrivée des inspecteurs, particulièrement utile lors du début du nettoyage des rues à Montréal.
Il en explique le fonctionnement et l'utilité, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.