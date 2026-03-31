La vidéo virale montrant une policière du SPVM subissant une salve d'insultes misogynes de la part d'un automobiliste a troublé de nombreux policiers, particulièrement en raison de la violence des propos tenus et du sentiment d'impuissance par rapport à ce genre d'événements sur le terrain.

Bien que la policière ait conservé un calme exemplaire, le manque de recours légaux pour sévir contre de tels outrages à Montréal est pointé du doigt.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel réagir à Lagacé le matin mardi.

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