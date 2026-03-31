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Téléréalité: quand l'intelligence artificielle met en scène des fruits musclés

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Téléréalité: quand l'intelligence artificielle met en scène des fruits musclés
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le phénomène des parodies de téléréalité générées par intelligence artificielle explose sur les réseaux sociaux, atteignant désormais des centaines de millions de vues sur TikTok.

Ces contenus reprennent minutieusement les codes d'émissions populaires comme L'île de l'amour, mais avec une particularité visuelle frappante: les candidats sont des fruits dotés de corps humains hyper-musclés.

Bien que ces créations semblent inoffensives et humoristiques au premier abord, elles soulèvent des questions complexes derrière l'écran de fumée numérique.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle  à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

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