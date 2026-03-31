Le gardien des Canadiens de Montréal Jakub Dobes a été nommé première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Cette séquence victorieuse coïncide curieusement avec une décision de l'organisation: le Tchèque ne parle plus aux journalistes depuis la semaine dernière.

Par ailleurs, les hommes de Martin St-Louis ont pris la direction de Tampa pour y affronter le Lightning mardi soir.

Les deux équipes pourraient s'affronter au premier tour des séries.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur la grosse semaine du Tricolore, mardi, à Lagacé le matin.

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