Le gardien des Canadiens de Montréal Jakub Dobes a été nommé première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.
Cette séquence victorieuse coïncide curieusement avec une décision de l'organisation: le Tchèque ne parle plus aux journalistes depuis la semaine dernière.
Par ailleurs, les hommes de Martin St-Louis ont pris la direction de Tampa pour y affronter le Lightning mardi soir.
Les deux équipes pourraient s'affronter au premier tour des séries.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur la grosse semaine du Tricolore, mardi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Lutte dans la section Métropolitaine : Les Penguins de Pittsburgh ont écrasé les Islanders de New York 8-3;
- Congédiement à Toronto: les Maple Leafs ont congédié leur directeur général Brad Trelviling;
- Course au trophée Maurice-Richard;
- Les Blue Jays corrigés par les Rockies.