Une proposition de Christine Fréchette

La ministre de la Santé et aspirante cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, propose des projets pilotes de salles d'attente virtuelles afin d'améliorer l'expérience des patients dans les urgences québécoises.

Que pensez-vous de cette idée ?

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue, se prononcer sur cette proposition.