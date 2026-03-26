Une proposition de Christine Fréchette

La ministre de la Santé et aspirante cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, propose des projets pilotes de salles d'attente virtuelles afin d'améliorer l'expérience des patients dans les urgences québécoises.
Que pensez-vous de cette idée ?
Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue, se prononcer sur cette proposition.
«C'est bon pour l'expérience patient, mais ça ne changera malheureusement pas grand-chose dans les urgences (...) On ne verra pas plus de patients, on ne sera pas plus efficaces, on n'aura pas plus de ressources, malheureusement. Puis, en ce moment, c'est ça qu'on a besoin.»