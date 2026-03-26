L'émotion a pris le dessus lors d'une conférence de presse de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, ébranlée par le décès de deux itinérants âgés à Montréal.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez profitent de ce moment pour dénoncer l'écart entre les discours politiques et la réalité brutale du terrain.

Les commissaires soulignent l'insalubrité révoltante des logements abordables, où des propriétaires exploitent la misère, et critiquent les coupes budgétaires fédérales.

L'échange se conclut sur la nécessité d'un encadrement humain «chirurgical» et constant, citant le modèle de réussite d'Helsinki pour éradiquer l'itinérance.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, jeudi midi à La commission.