En tournée pour présenter son nouvel album

Le chanteur Marc Dupré est présentement en tournée pour présenter les chansons de son album intitulé Parce que ce soir, lancé l'automne dernier.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter son entrevue avec l'artiste au sujet de ses projets d'avenir, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Tous mes rêves sont pas mal focalisés sur mes enfants. Ce qui me rendrait le plus heureux, c'est de savoir qu'ils sont bien, et ce que j'aime le plus, c'est de les aider à travers tout ça. Mon rêve, c'est que ma famille dure. Je ne veux pas perdre ça.»