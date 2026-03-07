En tournée pour présenter son nouvel album

Le chanteur Marc Dupré est présentement en tournée pour présenter les chansons de son album intitulé Parce que ce soir, lancé l'automne dernier.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter son entrevue avec l'artiste au sujet de ses projets d'avenir, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.