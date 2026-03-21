Le hockey des Canadiens

L'Avalanche du Colorado est parvenue à confirmer sa place en séries éliminatoires en seulement 68 matchs, un accomplissement qui témoigne de la domination de l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale.

Deux équipes seulement y sont parvenues dans les dernières années: l'Avalanche en 2022 et les Capitals en 2018.

Mené par les prouesses de Nathan MackKinnon (114 points) et de Cale Makar (70 points), la formation de Denver est la première équipe à atteindre le plateau des 100 points, cette saison.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Islanders -Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.