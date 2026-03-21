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Le commentaire de Dany

«Ce sera difficile de refuser le Calder à Matthew Schaefer» -Dany Dubé

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 mars 2026 21:13

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Ce sera difficile de refuser le Calder à Matthew Schaefer» -Dany Dubé
Le défenseur de 18 ans a récolté 51 points en 69 matchs cette saison. / La Presse Canadienne

L'analyste Dany Dubé affirme que le défenseur des Islanders a une longueur d'avance sur Ivan Demidov et Becket Sennecke dans la course au trophée Calder.

Âgé de 18 ans, Matthew Schaefer est le plus jeune joueur dans la Ligue nationale cette saison. Son âge ne l'a toutefois pas empêché de récolter 51 points, dont 22 buts, en 69 rencontres. Il occupe actuellement le deuxième rang chez les buteurs au chapitre des buts.

Une nomination pour le Norris est-elle envisageable pour le premier choix au total en 2025? 

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, samedi, lors du deuxième entracte du match Islanders-Canadiens.

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