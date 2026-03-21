Le hockey des Canadiens

Après avoir affronté les Bruins et les Red Wings, les Canadiens disputent un autre match d'une importance capitale dans la course aux séries éliminatoires face aux Islanders, samedi.

Les analystes Martin McGuire et Dany Dubé reviennent sur les récentes performances de l'équipe et sur les propos de l'entraineur-chef Martin St-Louis.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Islanders - Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.