Le décès du légendaire commentateur Roger Brulotte à l'âge de 79 ans a créé une onde de choc dans l'écosystème des médias sportifs du Québec.
Écoutez les commentateurs Martin McGuire et Dany Dubé rendrent hommage à Roger Brulotte, samedi, lors de l'avant-match Islanders-Canadiens.
«Il y a des gens comme ça qui vont marquer l'histoire du sport au Québec. Des gens que tu ne peux pas imiter. Il n'y en aura pas d'autres des Roger. Le Bonsoir elle est parti, tout le monde le dit, mais il y a un seul gars qui le dit de cette façon là, et c'est lui.»
Les entraineurs Martin St-Louis et Patrick Roy, qui ont tous deux côtoyé Roger Brulotte, ont livré leurs commentaires, samedi, avec la rencontre opposant leurs deux équipes.