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Hockey
Hommage à Roger Brulotte

«Il n'y en aura pas d'autres des Roger» - Dany Dubé

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 mars 2026 18:25

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Il n'y en aura pas d'autres des Roger» - Dany Dubé
Le commentateur Roger Brulotte est décédé, vendredi, à l'âge de 79 ans. / La Presse Canadienne

Le décès du légendaire commentateur Roger Brulotte à l'âge de 79 ans a créé une onde de choc dans l'écosystème des médias sportifs du Québec.

Écoutez les commentateurs Martin McGuire et Dany Dubé rendrent hommage à Roger Brulotte, samedi, lors de l'avant-match Islanders-Canadiens.

«Il y a des gens comme ça qui vont marquer l'histoire du sport au Québec. Des gens que tu ne peux pas imiter. Il n'y en aura pas d'autres des Roger. Le Bonsoir elle est parti, tout le monde le dit, mais il y a un seul gars qui le dit de cette façon là, et c'est lui.»

Dany Dubé

Les entraineurs Martin St-Louis et Patrick Roy, qui ont tous deux côtoyé Roger Brulotte, ont livré leurs commentaires, samedi, avec la rencontre opposant leurs deux équipes.

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