Défaite de 3-1 à Detroit

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 3-1 contre les Red Wings de Detroit.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- L'erreur de Mike Matheson qui a coûté le match;
- Le Tricolore avait trois joueurs dans la zone adverse sur le but de Compher;
- Le gardien John Gibson a excellé;
- «Le Canadien n'a pas réussi à marquer à cinq contre cinq»;
- Martin St-Louis doit avoir une approche constructive, selon Dubé.
- «La dernière affaire à faire, c'est de casser de la vaisselle».