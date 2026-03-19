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Hockey
Progression majeure

Crosby, Stamkos et McDavid ont moins de buts que Caufield depuis trois saisons

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 19 mars 2026 22:24

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Crosby, Stamkos et McDavid ont moins de buts que Caufield depuis trois saisons
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Cole Caufield a désormais 40 buts à sa fiche cette saison. Le deuxième buteur de la LNH avant les matchs de jeudi.

Mais quelle est sa progression depuis trois ans?

Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la question.

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