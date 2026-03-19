Progression majeure

Cole Caufield a désormais 40 buts à sa fiche cette saison. Le deuxième buteur de la LNH avant les matchs de jeudi.
Mais quelle est sa progression depuis trois ans?
Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la question.
Cole Caufield a désormais 40 buts à sa fiche cette saison. Le deuxième buteur de la LNH avant les matchs de jeudi.
Mais quelle est sa progression depuis trois ans?
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