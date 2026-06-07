Retour inespéré

La chaîne MusiquePlus s’apprête à faire son grand retour sous une nouvelle forme sur la plateforme TikTok.

Le public nostalgique de cette époque se réjouit de la nouvelle, alors qu'une tournée de spectacles s'amorce aussi.

Écoutez Geneviève Borne, coanimatrice de la tournée Génération MusiquePlus 86-96, commenter ce retour, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

Selon elle, la force de la chaîne résidait dans sa proximité unique avec le public et son authenticité.