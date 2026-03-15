Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont procédé, dimanche, au dévoilement de deux plaques commémoratives: l’une pour rappeler le premier match officiel de hockey disputé à Montréal, l’autre pour reconnaître Maurice Richard comme « personnage historique ».
Écoutez l'analyse du premier entracte du match Ducks-Canadiens, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
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