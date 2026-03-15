Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de conclure leur séquence de deux matchs en deux soirs avec une victoire alors que les Ducks d'Anaheim seront en visite au Centre Bell, dimanche.

Après avoir subi la défaite la veille face aux Sharks, le Tricolore (36-19-10, 82 points) croisera le fer avec les Ducks d'Anaheim (36-27-3, 75 points). La formation californienne a subi la défaite à ses deux derniers matchs et voudra éviter un troisième revers consécutif. Pour rappel, les Canadiens s'étaient inclinés par lar marque de 6 à 5 en tirs de barrage au début du mois, lors du voyage en Californie de l'équipe.

Le duel entre les deux meilleures recrues de la Ligue nationale, Ivan Demidov et Beckett Sennecke, sera à surveiller. Le Russe (52 points) possède une maigre avance d'un point sur l'allier des Ducks pour le premier rang des pointeurs chez les recrues.

Comme annoncé par Martin St-Louis avant le match face aux Sharks, Brendan Gallagher réintègrera la formation après avoir été laissé de côté pour la première fois de sa carrière, samedi. Zachary Bolduc sera laissé de côté. En défense, Arber Xhekaj prendra la place de Jayden Struble.

Devant le filet, l'alternance entre les deux jeunes cerbères se poursuit alors que Jacob Fowler se voit confier la cage du CH pour cette deuxième rencontre en autant de soirs.

Du côté des visiteurs, les Ducks pourront compter sur du renfort: le défenseur John Carlson, acquis à la date limite des transactions par la formation californienne, effectuera ses débuts dans son nouvel uniforme au Centre Bell.

Écoutez le match entre les Ducks et les Canadiens au Centre Bell, dimanche, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.