Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de conclure leur séquence de deux matchs en deux soirs avec une victoire alors que les Ducks d'Anaheim seront en visite au Centre Bell, dimanche.
Après avoir subi la défaite la veille face aux Sharks, le Tricolore (36-19-10, 82 points) croisera le fer avec les Ducks d'Anaheim (36-27-3, 75 points). La formation californienne a subi la défaite à ses deux derniers matchs et voudra éviter un troisième revers consécutif. Pour rappel, les Canadiens s'étaient inclinés par lar marque de 6 à 5 en tirs de barrage au début du mois, lors du voyage en Californie de l'équipe.
Le duel entre les deux meilleures recrues de la Ligue nationale, Ivan Demidov et Beckett Sennecke, sera à surveiller. Le Russe (52 points) possède une maigre avance d'un point sur l'allier des Ducks pour le premier rang des pointeurs chez les recrues.
Comme annoncé par Martin St-Louis avant le match face aux Sharks, Brendan Gallagher réintègrera la formation après avoir été laissé de côté pour la première fois de sa carrière, samedi. Zachary Bolduc sera laissé de côté. En défense, Arber Xhekaj prendra la place de Jayden Struble.
Devant le filet, l'alternance entre les deux jeunes cerbères se poursuit alors que Jacob Fowler se voit confier la cage du CH pour cette deuxième rencontre en autant de soirs.
Du côté des visiteurs, les Ducks pourront compter sur du renfort: le défenseur John Carlson, acquis à la date limite des transactions par la formation californienne, effectuera ses débuts dans son nouvel uniforme au Centre Bell.
Écoutez le match entre les Ducks et les Canadiens au Centre Bell, dimanche, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 14:53, Ivan Demidov obtient la première chance de marquer des Canadiens, mais son tir est dévié sur le filet protecteur par Lukas Dostal.
À 12:14, les Ducks s'amènent rapidement dans la zone du Tricolore et Leo Carlsson est laissé seul devant le filet de Jacob Fowler. Il inscrit son 32e de la saison sur une passe du mal-aimé des partisans du CH, Chris Kreider.
Les Canadiens ont de la difficulté à s'organiser et n'arrive pas à garder la possession de la rondelle. Les Ducks en profitent pour attaquer, mais Jacob Fowler garde son équipe dans le match.
À 9:00, Alex Killorn est chassé pour avoir accroché. Les Canadiens profiteront d'un premier avantage numérique dans cette rencontre.
À 7:17, Alexandre Texier sert une magnifique passe à Alex Newhook qui est laissé seul devant le filet, mais ce dernier fend l'air. Sur la séquence, Ollen Zellweger fait sauter les patins de Brendan Gallagher. Les arbitres sévissent. Le CH retourne en avantage numérique.
Les unités spéciales obtiennent plusieurs chances en or de s'inscrire au pointage: Cole Caufield frappe le poteau alors que Lukas Dostal était battu, et, quelques instants plus tard, le lancer frappé de Mike Matheson frappe le même poteau.