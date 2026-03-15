Répercussion du conflit au Moyen-Orient

Le prix du gaz ne cesse d'augmenter, ce qui pèse sur le portefeuille de nombreuses personnes. Quelles seraient les options de voitures à gaz plus économiques ?
Écoutez Benoit Charrette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et chroniqueur, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est sûr que le poids, il fait une bonne différence. On le sait, en automobile, le poids, c'est l'ennemi des véhicules. De façon réaliste, si on regarde dans des voitures que l’on connaît, par exemple, une Toyota Corolla, ça demeure une valeur sûre. C'est une bonne petite voiture, c'est efficace, la fiabilité est éprouvée.»