Actualités sportives

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Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 07:48

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le jeune joueur de hockey québécois Liam Tep a su, à l'âge de 12 ans, attirer l'attention de l'agence Quartexx Management, à laquelle il s’est joint officiellement l’an dernier, souligne un récent article du Journal de Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril aborder le sujet, samedi, au micro de l'émission Signé Lévesque. 

«Ils appellent ça des conseillers familiaux, parce qu'à douze ans, tu ne peux rien signer. Donc c'est une entente mutuelle. Moi, au contraire de plusieurs personnes, je trouve qu'il est chanceux. Il va être pris en charge par des professionnels, il va probablement patiner avec des spécialistes qui vont travailler sa technique de patin, sa technique de lancer. Donc, il va être encadré. Je ne vois pas de mal dans tout ça.»

Jean-François Baril

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