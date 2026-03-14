Actualités sportives

Le jeune joueur de hockey québécois Liam Tep a su, à l'âge de 12 ans, attirer l'attention de l'agence Quartexx Management, à laquelle il s’est joint officiellement l’an dernier, souligne un récent article du Journal de Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril aborder le sujet, samedi, au micro de l'émission Signé Lévesque.