Le hockey des Canadiens

Les Canadiens n'ont pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent lors de leur voyage en Californie et c'est notamment en raison des performances de ses deux gardiens de but.

L'ancien entraineur des gardiens de but Stéphane Waite analyse les récentes sorties de Jakub Dobes et de Samuel Montembeault qui ont accordé 13 buts lors des deux derniers matchs.

Martin McGuire et Dany Dubé rejoignent les propos de leur collègue: si le Tricolore souhaite assurer sa place en séries éliminatoires, les deux cerbères devront être plus constants.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Kings, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.