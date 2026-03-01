Intervention américaine insuffisante?

Donald Trump a appelé la population iranienne à reprendre le pouvoir une fois les bombardements terminés.

Samedi, des tirs américains et israéliens ont tué le chef suprême iranien, l’ayatollah Khamenei.

Alors qu’une partie du pays est en deuil, certains doutent de la capacité du peuple iranien, enfermé depuis si longtemps dans l’extrémisme islamiste, de défaire le régime en place.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, au Pakistan et en Indonésie, analyser la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il explique que sans intervention sur le terrain, les probabilités pour que le système tombe sont faibles.