 Aller au contenu
Politique provinciale
Élection partielle

Le Parti québécois l'emporte dans Chicoutimi

par 98.5 | Modifié le 23 février 2026 à 21:27

Le Parti québécois l'emporte dans Chicoutimi
Les députés du PQ Joel Arseneau, Alex Boissonneault, Pascal Bérube, Catherine Gentilcore, Pascal Paradis et la présidente du parti, Meganne Perry Melancon, célèbrent la victoire de leur candidate. / PC/Jacques Boissinot

Le Parti québécois a remporté, lundi, l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi.

Pour le PQ, il s'agit d'une quatrième victoire consécutive lors d'une élection complémentaire.

À 21h30, Marie-Karlynn Laflamme (PQ) avait près de 7000 voix en sa faveur, soit environ 45% des votes exprimés, devançant la candidate conservatrice (PCQ) Catherine Morissette, qui avait 26 % des suffrages.

Pas moins de 136 des 142 boîtes de scrutin avaient été dépouillées.

Francis Trembaly (CAQ), Tricia Murray (PLQ) et Jeanne Palardy (QS) suivaient dans l'ordre.

Plus ou moins 35% des électeurs inscrits se sont prévalus de leur droit de vote.

Vous aimerez aussi

Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»
La commission
Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»
0:00
12:29
Mettre fin à la permanence des fonctionnaires: «Plus facile à dire qu'à faire»
Lagacé le matin
Mettre fin à la permanence des fonctionnaires: «Plus facile à dire qu'à faire»
0:00
13:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.