Le Parti québécois a remporté, lundi, l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi.

Pour le PQ, il s'agit d'une quatrième victoire consécutive lors d'une élection complémentaire.

À 21h30, Marie-Karlynn Laflamme (PQ) avait près de 7000 voix en sa faveur, soit environ 45% des votes exprimés, devançant la candidate conservatrice (PCQ) Catherine Morissette, qui avait 26 % des suffrages.

Pas moins de 136 des 142 boîtes de scrutin avaient été dépouillées.

Francis Trembaly (CAQ), Tricia Murray (PLQ) et Jeanne Palardy (QS) suivaient dans l'ordre.

Plus ou moins 35% des électeurs inscrits se sont prévalus de leur droit de vote.