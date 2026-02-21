Un fardeau qui revient aux femmes

La décision prise par un Québécois de 22 ans d’avoir recours à une vasectomie pour ne pas imposer le fardeau de la contraception a suscité de vives discussions cette semaine.
Si ce choix appartient à chacun, il relance les critiques face au manque d'options de contraception réversible pour les hommes, 56 ans après la légalisation de la pilule contraceptive.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Il n'y a aucune femme qui se fait applaudir parce qu'elle prend des patchs, elle prend des injections, elle prend un stérilet, il n'y a personne qui écrit d'articles sur nous. Puis ça me gosse un peu parce que c'est très bien qu'ils le fassent, la vasectomie, puis c'est important qu'on en parle, mais pour moi, ce qui devrait être la base en 2026, c'est la responsabilité de la contraception ; elle devrait être partagée.»