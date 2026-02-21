Le tour du Québec

Le projet de TGV qui devrait relier Québec à l’Ontario suscite beaucoup de questions et d’inquiétudes alors que les premiers travaux devraient commencer en 2032.

C’est le cas à Trois-Rivières, qui est l’une des villes qui devraient être desservies par le train.

Mais beaucoup d’interrogations subsistent comme le lieu de l’emplacement de la gare, le prix des billets ou encore l'impact sur les milieux humides.

