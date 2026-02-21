 Aller au contenu
Société
Le tour du Québec

TGV: Un projet ambitieux et des questions sans réponse

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 février 2026 09:02

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Denis Lévesque
Denis Lévesque
TGV: Un projet ambitieux et des questions sans réponse
Le projet de TGV qui devrait relier Québec à l’Ontario suscite beaucoup de questions et d’inquiétudes alors que les premiers travaux devraient commencer en 2032. / Adobe Stock

Le projet de TGV qui devrait relier Québec à l’Ontario suscite beaucoup de questions et d’inquiétudes alors que les premiers travaux devraient commencer en 2032.

C’est le cas à Trois-Rivières, qui est l’une des villes qui devraient être desservies par le train.

Mais beaucoup d’interrogations subsistent comme le lieu de l’emplacement de la gare, le prix des billets ou encore l'impact sur les milieux humides.

Écoutez l'animateur Alexis Samson, du 106,9 Mauricie, commenter la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

