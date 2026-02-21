 Aller au contenu
Société
Finale de hockey Canada-États-Unis

Autorisation spéciale pour vendre de l’alcool dans certaines provinces

Caroline Bertrand / Cogeco Média

Alors que le Canada affrontera les États-Unis pour la finale de l’épreuve de hockey masculin aux Jeux de Milan, plusieurs provinces ont accordé une autorisation spéciale pour élargir la vente d’alcool.

Les restaurants et les bars de l'Ontario et du Manitoba notamment pourront donc servir des boissons alcoolisées tout au long de la nuit pour les amateurs qui viendront regarder le match malgré le décalage horaire.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Le prince Andrew photographié après son interpellation en lien avec son implication dans les dossiers Epstein;
  • Le Wall Street Journal révèle qu'OpenAI n'aurait pas alerté les autorités malgré des scénarios de tuerie soumis par l’auteur de la tragédie de Tumbler Ridge;
  • La Sagrada Família devient officiellement l'église la plus haute du monde.

