Finale de hockey Canada-États-Unis

Alors que le Canada affrontera les États-Unis pour la finale de l’épreuve de hockey masculin aux Jeux de Milan, plusieurs provinces ont accordé une autorisation spéciale pour élargir la vente d’alcool.

Les restaurants et les bars de l'Ontario et du Manitoba notamment pourront donc servir des boissons alcoolisées tout au long de la nuit pour les amateurs qui viendront regarder le match malgré le décalage horaire.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, au micro de Denis Lévesque.

