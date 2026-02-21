 Aller au contenu
Politique
Chefferie de la CAQ

«La sécurité d'emploi à vie pour les fonctionnaires, c'est passé de date»

par 98.5

0:00
10:04

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 février 2026 08:46

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«La sécurité d'emploi à vie pour les fonctionnaires, c'est passé de date»
le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, a dévoilé qu’il souhaitait mettre fin à la sécurité d’emploi à vie des fonctionnaires québécois. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Alors qu’il poursuit sa tournée du Québec, le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, a dévoilé qu’il souhaitait mettre fin à la sécurité d’emploi à vie des fonctionnaires québécois.

Selon lui, le gouvernement devrait pouvoir se départir des employés qui ne sont plus nécessaires à la fonction publique, ce qui est interdit par la loi au bout de deux ans d’ancienneté.

Écoutez le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il estime que ce chnagement pourrait permettre de grandes économies.

«Si on veut réinventer l'État québécois, à un moment donné, il faut dire : “Ce service-là, on n'en a plus besoin, il faut qu'il disparaisse”. Et malheureusement, dans certains cas, il faut être capable de dire aux personnes qui occupent ces emplois-là : “on n'a plus besoin de vous”. Et actuellement, on ne peut pas le faire.»

Bernard Drainville

Vous aimerez aussi

Droits de douane invalidés: «Un effet politique d'affaiblissement du président»
La commission
Droits de douane invalidés: «Un effet politique d'affaiblissement du président»
0:00
18:13
L'impact de la fièvre des Jeux de Milan sur notre sentiment patriotique
La commission
L'impact de la fièvre des Jeux de Milan sur notre sentiment patriotique
0:00
7:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Poursuite contre la SAAQ : une démarche dangereuse pour la CAQ?
Rattrapage
Fiasco SAAQclic
Poursuite contre la SAAQ : une démarche dangereuse pour la CAQ?
Prince Andrew: «On est loin d'avoir tous les détails sur son implication»
Rattrapage
Arrêté pour ses liens avec Epstein
Prince Andrew: «On est loin d'avoir tous les détails sur son implication»
TGV: Un projet ambitieux et des questions sans réponse
Rattrapage
Le tour du Québec
TGV: Un projet ambitieux et des questions sans réponse
Peut-on vivre éternellement de façon numérique?
Rattrapage
Rester connecté après la mort
Peut-on vivre éternellement de façon numérique?
Un nouveau mini-album engagé pour le groupe U2
Rattrapage
«Days of Ashes»
Un nouveau mini-album engagé pour le groupe U2
«Quand tu dis comme Trump t'es un génie, sinon t'es un moins que rien»
Rattrapage
Décision de la Cour suprême sur les tarifs
«Quand tu dis comme Trump t'es un génie, sinon t'es un moins que rien»
Un film d’animation québécois s’exporte dans 92 pays
Rattrapage
«Lydia et le vaisseau des tempêtes»
Un film d’animation québécois s’exporte dans 92 pays
Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions
Rattrapage
Cinq médailles canadiennes à Milan
Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions
La prévention est de mise sur les sentiers de motoneige
Rattrapage
Circulation
La prévention est de mise sur les sentiers de motoneige
Dernier entraînement du Canada avant la finale face aux États-Unis
Rattrapage
Le hockey aux Jeux d’hiver
Dernier entraînement du Canada avant la finale face aux États-Unis
Autorisation spéciale pour vendre de l’alcool dans certaines provinces
Rattrapage
Finale de hockey Canada-États-Unis
Autorisation spéciale pour vendre de l’alcool dans certaines provinces
Est-ce qu'on dépense trop pour la couverture des Jeux de Milan?
Rattrapage
J’en reviens pas
Est-ce qu'on dépense trop pour la couverture des Jeux de Milan?
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
Rattrapage
Nouveau chef du Parti libéral
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»
Rattrapage
Documentaire La mi-temps
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»