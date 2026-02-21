Alors qu’il poursuit sa tournée du Québec, le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, a dévoilé qu’il souhaitait mettre fin à la sécurité d’emploi à vie des fonctionnaires québécois.
Selon lui, le gouvernement devrait pouvoir se départir des employés qui ne sont plus nécessaires à la fonction publique, ce qui est interdit par la loi au bout de deux ans d’ancienneté.
Écoutez le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Il estime que ce chnagement pourrait permettre de grandes économies.
«Si on veut réinventer l'État québécois, à un moment donné, il faut dire : “Ce service-là, on n'en a plus besoin, il faut qu'il disparaisse”. Et malheureusement, dans certains cas, il faut être capable de dire aux personnes qui occupent ces emplois-là : “on n'a plus besoin de vous”. Et actuellement, on ne peut pas le faire.»