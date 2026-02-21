Alors qu’il poursuit sa tournée du Québec, le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, a dévoilé qu’il souhaitait mettre fin à la sécurité d’emploi à vie des fonctionnaires québécois.

Selon lui, le gouvernement devrait pouvoir se départir des employés qui ne sont plus nécessaires à la fonction publique, ce qui est interdit par la loi au bout de deux ans d’ancienneté.

Écoutez le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il estime que ce chnagement pourrait permettre de grandes économies.