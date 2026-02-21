 Aller au contenu
Jeux de Milan
Le hockey aux Jeux d’hiver

Dernier entraînement du Canada avant la finale face aux États-Unis

par 98.5

0:00
4:14

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 février 2026 07:38

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Dernier entraînement du Canada avant la finale face aux États-Unis
C’est dimanche que le Canada affrontera les États-Unis pour la finale du tournoi de hockey des Jeux d’hiver de Milan, après un affrontement éprouvant contre la Finlande. / David J. Phillip / The Associated Press

C’est dimanche que le Canada affrontera les États-Unis pour la finale du tournoi de hockey des Jeux d’hiver de Milan, après un affrontement éprouvant contre la Finlande.

Les joueurs canadiens se sont entraînés une dernière fois samedi à huis clos.

On ne sait donc toujours pas si Sidney Crosby sera de retour sur la patinoire pour la finale, lui qui était absent vendredi.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, qui est sur place en Italie, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il raconte que beaucoup de Canadiens et de Québécois ont fait le déplacement jusqu’à Milan pour l’occasion.

«C'était incroyable, l'ambiance, parce qu'il y a des milliers et des milliers de Canadiens et de Québécois qui sont ici. C'est quand même assez surprenant. Moi, j'ai fait quatre Jeux olympiques ; c'est la première fois que je vois autant de Canadiens et de Québécois s'être déplacés pour assister à des épreuves, donc ça faisait énormément d'ambiance.»

Philippe Bonneville

Vous aimerez aussi

Une défaite crève-cœur du Canada en hockey féminin
Lagacé le matin
Une défaite crève-cœur du Canada en hockey féminin
0:00
5:50
Victoire in extremis du Canada: les joueurs de talent font la différence
La commission
Victoire in extremis du Canada: les joueurs de talent font la différence
0:00
4:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Un film d’animation québécois s’exporte dans 92 pays
Rattrapage
«Lydia et le vaisseau des tempêtes»
Un film d’animation québécois s’exporte dans 92 pays
Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions
Rattrapage
Cinq médailles canadiennes à Milan
Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions
La prévention est de mise sur les sentiers de motoneige
Rattrapage
Circulation
La prévention est de mise sur les sentiers de motoneige
Autorisation spéciale pour vendre de l’alcool dans certaines provinces
Rattrapage
Finale de hockey Canada-États-Unis
Autorisation spéciale pour vendre de l’alcool dans certaines provinces
Est-ce qu'on dépense trop pour la couverture des Jeux de Milan?
Rattrapage
J’en reviens pas
Est-ce qu'on dépense trop pour la couverture des Jeux de Milan?
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
Rattrapage
Nouveau chef du Parti libéral
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»
Rattrapage
Documentaire La mi-temps
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»
Home: la collaboration entre Roxane Bruneau et Michael Bublé
Rattrapage
Nouveau duo
Home: la collaboration entre Roxane Bruneau et Michael Bublé
Les adultes ont de plus en plus besoin du soutien financier de leurs parents
Rattrapage
Contexte économique difficile
Les adultes ont de plus en plus besoin du soutien financier de leurs parents
Le défi de l’équipe canadienne de hockey contre la France à Milan
Rattrapage
Pour dépasser les Américains au classement
Le défi de l’équipe canadienne de hockey contre la France à Milan
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
Rattrapage
Statut difficile à obtenir
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
Le contexte économique pourrait conduire à une baisse de la natalité
Rattrapage
Évolution des modèles familiaux
Le contexte économique pourrait conduire à une baisse de la natalité
Police de l’immigration ICE: «Ces gens font exactement ce qu’ils veulent»
Rattrapage
Agents masqués et violence répétée
Police de l’immigration ICE: «Ces gens font exactement ce qu’ils veulent»
Série hommage: le Cirque du Soleil signe pour dix ans de plus à Trois-Rivières
Rattrapage
Le tour des régions
Série hommage: le Cirque du Soleil signe pour dix ans de plus à Trois-Rivières