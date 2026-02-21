Le hockey aux Jeux d’hiver

C’est dimanche que le Canada affrontera les États-Unis pour la finale du tournoi de hockey des Jeux d’hiver de Milan, après un affrontement éprouvant contre la Finlande.

Les joueurs canadiens se sont entraînés une dernière fois samedi à huis clos.

On ne sait donc toujours pas si Sidney Crosby sera de retour sur la patinoire pour la finale, lui qui était absent vendredi.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, qui est sur place en Italie, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il raconte que beaucoup de Canadiens et de Québécois ont fait le déplacement jusqu’à Milan pour l’occasion.