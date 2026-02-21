Cinq médailles canadiennes à Milan

Les athlètes canadiens ont brillé aux épreuves de patinage de vitesse cette année aux Jeux de Milan.

Cinq médailles au total ont déjà été remportées par la délégation canadienne, un résultat positif mais un peu en dessous des attentes de la fédération.

Écoutez Marc Gagnon, coach pour l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste, samedi, au micro de Denis Lévesque et Jean-François Baril.

L’entraîneur explique être fier de ses athlètes qui se sont battus tout au long de ces Jeux.