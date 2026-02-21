 Aller au contenu
Jeux de Milan
Cinq médailles canadiennes à Milan

Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions

par 98.5

0:00
6:06

Signé Lévesque

le 21 février 2026 08:08

Patinage de vitesse: Une équipe fière malgré les déceptions
Les patineuses Florence Brunelle, Courtney Sarault, Kim Boutin et Florence Brunelle après avoir remporté la médaille de bronze à l'épreuve des 3000 mètres aux Jeux de Milan. / Leah Hennel / Comité Olympique Canadien

Les athlètes canadiens ont brillé aux épreuves de patinage de vitesse cette année aux Jeux de Milan.

Cinq médailles au total ont déjà été remportées par la délégation canadienne, un résultat positif mais un peu en dessous des attentes de la fédération.

Écoutez Marc Gagnon, coach pour l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste, samedi, au micro de Denis Lévesque et Jean-François Baril.

L’entraîneur explique être fier de ses athlètes qui se sont battus tout au long de ces Jeux.

«On revient à la maison avec cinq médailles et on est vraiment fiers en fait. Puis non seulement de ces cinq médailles là, mais de comment l'équipe s'est comportée en général durant ces Jeux-là. Parce que la réalité est qu'il y a quand même eu des déceptions individuelles aussi à travers ça.»

Marc Gagnon

