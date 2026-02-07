Le tour des régions

Alors que le gouvernement fédéral a resserré ses exigences en matière de télétravail en imposant un retour au bureau de quatre jours par semaine à la plupart de ses employés, certaines villes se démarquent plus que d’autres dans les choix offerts aux travailleurs.

Selon une étude de Joblead, Trois-Rivières est la ville du Canada qui propose le plus d'offres d’emploi qui se font en télétravail.

Écoutez les animateurs Alexis Samson au 106,9 Mauricie et Steve Roy pour le 107,7 Estrie, samedi, au micro de Jean-François Baril.