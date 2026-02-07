Une publication raciste?

À l'occasion de sa revue de presse samedi, la journaliste Caroline Bertrand revient sur la vidéo publiée vendredi par le président américain Donald Trump dans laquelle on peut voir un montage du couple Michelle et Barack Obama transformés en singes.

Face à ceux qui dénoncent un acte de racisme, Donald Trump répond qu’il n’avait même pas vu l’extrait avant de le poster sur son compte Truth Social.

