 Aller au contenu
Société
Une publication raciste?

Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»

par 98.5

0:00
5:13

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 février 2026 07:36

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion de sa revue de presse samedi, la journaliste Caroline Bertrand revient sur la vidéo publiée vendredi par le président américain Donald Trump dans laquelle on peut voir un montage du couple Michelle et Barack Obama transformés en singes.

Face à ceux qui dénoncent un acte de racisme, Donald Trump répond qu’il n’avait même pas vu l’extrait avant de le poster sur son compte Truth Social.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, à l’émission de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés

  • Le 8 février souligne les trois ans depuis le drame de la garderie de Laval qui a coûté la vie à deux enfants;
  • L’Europe enquête sur les dangers de TikTok chez les jeunes;
  • Un institut de sondage demande aux gens s’ils auraient préféré naître en 1950 ou 2026.

Vous aimerez aussi

Pas de trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
La commission
Pas de trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
0:00
6:26
Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba
Signé Lévesque
Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba
0:00
7:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Comédie musicale Évangéline: «Le plus grand problème, c'est qu’on ne s’attache pas aux personnages»
Rattrapage
Critique culturelle
Comédie musicale Évangéline: «Le plus grand problème, c'est qu’on ne s’attache pas aux personnages»
Coup d’envoi réussi pour les Jeux d’hiver de Milan
Rattrapage
La compétition lancée
Coup d’envoi réussi pour les Jeux d’hiver de Milan
Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine samedi soir
Rattrapage
Entraves routières
Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine samedi soir
Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba
Rattrapage
Des Québécois relocalisés
Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba
«Ma queue et mon cœur s’emballent»: une publication pour la Saint-Valentin fait réagir
Rattrapage
Commissariat aux langues officielles
«Ma queue et mon cœur s’emballent»: une publication pour la Saint-Valentin fait réagir