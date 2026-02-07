Jeux de Milan

 Aller au contenu
L’agrandissement du pénis pour améliorer les performances en saut à ski

par 98.5

0:00
6:01

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 février 2026 09:01

Avec

Martin Carli
Martin Carli
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jean-François Baril / Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

Un journal allemand a révélé il y a quelques mois que certains athlètes en saut à ski avaient recours à des injections d’acide hyaluronique dans l’entrejambe pour améliorer leurs performances.

Cette pratique permet aux athlètes de modifier leur combinaison, qui est moulée sur mesure sur leur corps.

Le moindre détail permet de changer la façon dont ils transpercent les airs et donc d’améliorer leurs performances.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf et le vulgarisateur scientifique Martin Carli revenir sur le dossier, samedi, au micro de Jean-François Baril.

