Jeux de Milan

Un journal allemand a révélé il y a quelques mois que certains athlètes en saut à ski avaient recours à des injections d’acide hyaluronique dans l’entrejambe pour améliorer leurs performances.

Cette pratique permet aux athlètes de modifier leur combinaison, qui est moulée sur mesure sur leur corps.

Le moindre détail permet de changer la façon dont ils transpercent les airs et donc d’améliorer leurs performances.

