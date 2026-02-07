Ouverture des Jeux d’hiver

Les festivités sont lancées à Milan où ont défilé hier les 207 athlètes qui représentent le Canada aux Jeux d’hiver.
La délégation canadienne étant la plus nombreuse de cette édition, les sportifs ne sont pas passés inaperçus.
De plus, beaucoup de partisans canadiens et québécois ont fait le déplacement jusqu'en Italie pour l'occasion.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville sur place à Milan, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Des Canadiens, il y en a beaucoup ici. Des Canadiens, Québécois, qui sont ici pour vivre les Jeux Olympiques, pour aller voir des compétitions et qui, sur les réseaux sociaux, se sont organisés au cours de la dernière semaine pour se rassembler tous ensemble, justement pour vivre cette cérémonie d'ouverture. Écoute les Canadiens. Ils ont pris le contrôle de la place hier.»