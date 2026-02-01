 Aller au contenu
Politique
Sous l'ombre de Trump

Le PQ et les séparatistes albertains: une alliance stratégique?

par 98.5

0:00
7:17

Entendu dans

Signé Lévesque

le February 1, 2026 9:24 AM

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le PQ et les séparatistes albertains: une alliance stratégique?
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le mouvement souverainiste québécois semble tisser des liens de plus en plus étroits avec les indépendantistes de l'Alberta.

C’est ce que soulève le chroniqueur Frédéric Bérard. Il juge que les récentes déclarations de Paul St-Pierre Plamondon, sont étonnamment «mielleuses» à l'égard de Donald Trump. 

Il pointe aussi du doigt les révélations sur ses contacts avec Mitch Sylvestre, leader du mouvement séparatiste albertain et fervent admirateur de l'ex-président américain.

Écoutez la chronique de l’avocat Frédéric Bérard, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Signé Lévesque
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
0:00
8:16
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
Lagacé le matin
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
0:00
4:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Course à la chefferie de la CAQ: «François Legault a réussi son pari»
Rattrapage
Le parti relancé?
Course à la chefferie de la CAQ: «François Legault a réussi son pari»
«Le plus difficile, c'est de ne pas prendre ça personnel» -Eve Côté
Rattrapage
LOL qui rira le dernier:
«Le plus difficile, c'est de ne pas prendre ça personnel» -Eve Côté
Les favoris de la 68e cérémonie des Grammys
Rattrapage
Récompenses musicales
Les favoris de la 68e cérémonie des Grammys
Astuces pour survivre aux allergies alimentaires en voyage
Rattrapage
Santé à l'étranger
Astuces pour survivre aux allergies alimentaires en voyage
Coût de la vie: Est-ce que vous allez toujours autant au restaurant?
Rattrapage
Économie
Coût de la vie: Est-ce que vous allez toujours autant au restaurant?
Les chansons de Joe Dassin renaissent avec Étienne Coppée
Rattrapage
Nouvel album
Les chansons de Joe Dassin renaissent avec Étienne Coppée
Témoignages de ceux qui arrivent à vivre sans cellulaire
Rattrapage
Déconnexion forcée
Témoignages de ceux qui arrivent à vivre sans cellulaire
Fermeture de l’accès américain: la bibliothèque de Stanstead dans le trouble
Rattrapage
Le tour des régions
Fermeture de l’accès américain: la bibliothèque de Stanstead dans le trouble
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Rattrapage
Procès annulé
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Rattrapage
Musique
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée
Rattrapage
Litige familial
Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Rattrapage
Immobilier en Floride
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Rattrapage
Ambiance d'un match de séries
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires
Rattrapage
Dossier spécial
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires