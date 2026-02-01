Sous l'ombre de Trump

Le mouvement souverainiste québécois semble tisser des liens de plus en plus étroits avec les indépendantistes de l'Alberta.

C’est ce que soulève le chroniqueur Frédéric Bérard. Il juge que les récentes déclarations de Paul St-Pierre Plamondon, sont étonnamment «mielleuses» à l'égard de Donald Trump.

Il pointe aussi du doigt les révélations sur ses contacts avec Mitch Sylvestre, leader du mouvement séparatiste albertain et fervent admirateur de l'ex-président américain.

Écoutez la chronique de l’avocat Frédéric Bérard, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.