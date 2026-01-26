Crise du logement

Un sondage Léger commandé par l'organisme Vivre en ville révèle une statistique alarmante: près d'un Montréalais sur quatre aurait eu de la difficulté à payer son loyer au cours de l'année 2025.

La semaine dernière, le Tribunal administratif du logement (TAL) annonçait sa proposition d'augmentation de loyer qui se situe à 3,1%, une baisse notable en comparaison à l'augmentation de 5,9% de 2025.

Écoutez Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, discuter de ce sondage, vendredi, à La commission.

Selon l'expert, les enjeux d'habitation et de coût des logements ont des répercussions qui vont bien au-delà des finances des ménages.