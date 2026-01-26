Marketing politique ou aide réelle?

Le premier ministre Carney a annoncé la création de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, une mesure visant à soutenir 12,5 millions de citoyens à revenus modestes.

Luc Godbout, titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité, explique que cette bonification temporaire de cinq ans augmentera substantiellement les montants du crédit TPS actuel.

Par exemple, un célibataire au revenu modeste pourrait recevoir jusqu'à 940 $ la première année.

Bien que le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke reconnaisse l'importance de cette aide pour les ménages vulnérables, il critique le «marketing politique» entourant une annonce faite dans une épicerie plutôt qu'à la Chambre des communes.

