Politique fédérale
Marketing politique ou aide réelle?

Bonification du crédit TPS: l'impact de la nouvelle Allocation épicerie

par 98.5

0:00
9:44

Entendu dans

La commission

le 26 janvier 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le premier ministre Mark Carney répond à une question des médias lors d'un événement organisé dans une épicerie d'Ottawa, le lundi 26 janvier 2026. / Adrian Wyld/ La Presse Canadienne

Le premier ministre Carney a annoncé la création de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, une mesure visant à soutenir 12,5 millions de citoyens à revenus modestes.

Luc Godbout, titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité, explique que cette bonification temporaire de cinq ans augmentera substantiellement les montants du crédit TPS actuel.

Par exemple, un célibataire au revenu modeste pourrait recevoir jusqu'à 940 $ la première année.

Bien que le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke reconnaisse l'importance de cette aide pour les ménages vulnérables, il critique le «marketing politique» entourant une annonce faite dans une épicerie plutôt qu'à la Chambre des communes.

Écoutez son intervention concernant cette nouvelle mesure du gouvernement fédéral, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«C'est bien beau de faire ce genre d'annonce là dans une épicerie [...] mais ça aurait dû se faire lors du budget devant les parlementaires à la Chambre des communes.»

Luc Godbout

