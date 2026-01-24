 Aller au contenu
Politique provinciale
Ministre de l'Environnement

Bernard Drainville annoncera sa candidature pour succéder à Legault

par 98.5 | Modifié le 24 janvier 2026 à 11:59

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, se lancera dans la course pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ, samedi, selon le Journal de Montréal et La Presse. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, se lancera dans la course pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ, samedi, selon le Journal de Montréal et La Presse.

Il fera donc face à Christine Fréchette, ministre de l'Économie, qui devrait annoncer officiellement sa candidature dimanche.

D'abord journaliste, Bernard Drainville a été à l'antenne de Radio-Canada pendant près de 20 ans, avant de faire le saut en politique pour le parti québécois comme député de Marie-Victorin de 2007 à 2016.

Il a effectué un retour pour la Coalition avenir Québec lors des élections de 2022, élu dans la circonscription de Lévis.

De leur côté, le député et ex-ministre François Bonnardel, de même que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, renoncent finalement à se porter candidats à la succession de François Legault.

