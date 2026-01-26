Le 98.5 au Minnesota

La population est révoltée à Minneapolis après qu’un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, ait été abattu par la police de l’immigration (ICE) lors d’une manifestation.

Malgré l’indignation de l’opposition démocrate et des vidéos de témoins qui semblent contredire la version officielle, Washington maintient que l’homme représentait une menace armée.

Sur place, les gens sont sous le choc face à ce deuxième meurtre d’un citoyen américain commis en seulement quelques semaines par la police de l’immigration.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, sur place à Minneapolis, lundi, à l’émission Lagacé le matin.