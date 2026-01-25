 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

Service à la clientèle téléphonique : «Il n'y a plus moyen de parler à personne»

par 98.5

0:00
5:36

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 janvier 2026 07:18

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

Personne qui parle au téléphone / Pixel-Shot / Adobe Stock

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité. 

Écoutez Jean-François Baril, Stéphane Leclair et Stéphane Boucher, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas qu'il n'y a plus moyen de parler à personne! J'appelle pour le service à la clientèle et une voix qui me dit : allô, ici, Benoît, comment puis-je vous aider ? Benoît, c'est une machine. Donc, l'intelligence artificielle essaie tranquillement de décoder ton problème et elle finit par te demander ton numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. C'était plus simple quand c'était une boîte vocale.»

Jean-François Baril

