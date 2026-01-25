«J'en reviens pas qu'il n'y a plus moyen de parler à personne! J'appelle pour le service à la clientèle et une voix qui me dit : allô, ici, Benoît, comment puis-je vous aider ? Benoît, c'est une machine. Donc, l'intelligence artificielle essaie tranquillement de décoder ton problème et elle finit par te demander ton numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. C'était plus simple quand c'était une boîte vocale.»