Discours de Trump à Davos comparé à ce compte

Le président américain Donald Trump a livré un long discours, décousu et repli d'insultes, mardi dernier, dans le cadre du Forum économique mondial de Davos mercredi. Certains politologues à comparer la réaction des autres leaders internationaux à la fable du roi nu. Mais quelle est donc cette histoire ?

